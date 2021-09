Olha a onda! Bárbara Coelho dá mergulho no mar

Rio - Bárbara Coelho, de 33 anos, aproveitou o dia de sol para curtir uma praia. A apresentadora do "Esporte Espetacular", da Globo, esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira. Ela aproveitou para se refrescar no mar, mas fez uma careta por conta da água gelada. De biquíni, Bárbara Coelho mostrou sua boa forma no local.

