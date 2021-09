Fiuk e a namorada, Thaisa Carvalho - Reprodução Internet

Rio - Fiuk, de 30 anos, postou uma foto no elevador ao lado da namorada, Thaisa Carvalho, de 23. Nos Stories, do Instagram, o ator falou sobre o temperamento da namorada. "Ela é pequenininha, mas nervosa, viu?", disse o ator, que assumiu o romance apenas neste final de semana. No entanto, ele e Thaisa já estavam juntos desde 2020. Eles voltaram a se reencontrar depois que Fiuk deixou o "BBB 21".

Quando entrou no reality show da Globo, Fiuk afirmou estar solteiro. Mas o ator sempre deu a entender que tinha alguém fora do confinamento. No início de setembro, ele e a namorada viajaram para um final de semana romântico em uma cabana de luxo no interior de São Paulo.