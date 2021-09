André Marques fala sobre sexo e namoro - Reprodução Internet

Publicado 21/09/2021 10:33

Rio - André Marques, de 41 anos, respondeu algumas perguntas sobre sua vida amorosa e sexual no Instagram, na noite desta segunda-feira. O apresentador, que terminou um relacionamento de dois anos com Sofia Starling recentemente, contou que não gosta de reatar namoros.

"Ex é ex. Me dou bem com 99% das minhas ex, mas você não pode dizer nunca, nunca. Mas acho bem complicado. Acho que não dá certo não. Nunca voltei e acho que não voltaria, não", disse o apresentador, que já namorou Fernanda Rodrigues, Fernanda Vasconcellos e teve um breve romance com Anitta.

Outra pessoa quis saber se André já falou na "hora H". "Obviamente que sim. Já aconteceu e não tenho menor vergonha de falar. Às vezes, culpa minha, às vezes culpa da pessoa. Acontece", garantiu.