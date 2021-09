Hulk e Camila Ângelo anunciam que vão ser papais - Reprodução de internet

Publicado 21/09/2021 12:00 | Atualizado 21/09/2021 12:02

Rio - O jogador Hulk e sua nova mulher, Camila Sousa, estão esperando um filho. O bebê que vai nascer vai ser primo e também irmão dos outros filhos do atleta. É isso mesmo! A confusão acontece porque a atual mulher do jogador é sobrinha da ex-mulher dele, Iran Ângelo.

Para quem não se lembra, Hulk e Iran se separaram em 2019. Logo depois, o jogador assumiu um romance com Camila, que além de sobrinha era "melhor amiga" de Iran. Ao descobrir o romance entre o marido e a sobrinha, Iran se disse "devastada".

Mas, agora, Iran vai ser tia-avó do filho de Hulk, já que o bebê também é filho de sua sobrinha. Os filhos que ela já tem com o jogador serão meio-irmãos e também primos de segundo grau do bebê que vai nascer. Confuso, né?