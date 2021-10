Marcello Antony renova votos de casamento em Portugal

Rio - O ator Marcello Antony, de 56 anos, e a mulher, Carolina Antony, renovaram seus votos de casamento, em Portugal. O casal já está junto há 11 anos. Juntos, eles são pais de Lorenzo, de 10. A cerimônia contou com a presença do filho e alguns amigos do casal. O ator e Carolina já moram em Portugal há três anos e meio. Além de Lorenzo, Marcello também é pai de Francisco e Stephanie, do casamento com a atriz Mônica Torres.

Relatar erro