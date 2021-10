Agatha Moreira retornou ao papel de Giovana em 'Verdades Secretas 2' - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2021 18:19 | Atualizado 28/10/2021 18:22

Rio - Agatha Moreira não escondeu a emoção ao ver a segunda temporada de "Verdades Secretas" ganhar destaque no cenário internacional. Nesta quinta-feira (28), a atriz compartilhou registros dos outdoors expostos em Nova York, nos Estados Unidos, e em Paris, na França, divulgando a série que chegou ao Globoplay na semana passada.

“Não tem como olhar pra isso e não encher os olhos de água. Nesse momento, tem um filme passando pela minha cabeça e tem cenas desse filme que só eu vi/vivi. A menina que estava em NY há 9 anos atrás, não é a mesma Agatha de hoje, e jamais imaginou estar em NY desse jeito (muito menos em Paris rs)”, escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram, relembrando o início de sua carreira como modelo.

Interpretando Giovana na trama de Walcyr Carrasco, a atriz continuou: “Viver é surpreendente e o mundo dá muitas voltas sem a gente nem perceber. Hoje sou só gratidão e felicidade! Hoje, eu não vou banalizar minhas conquistas! E também não vou esquecer quem me deu a mão para alcançá-las”, declarou Agatha.

Em casa, "Verdades Secretas 2" também já é um sucesso apesar de ter liberado apenas os primeiros dez capítulos da série. A continuação da novela que revela o submundo por trás da moda quebrou o recorde de maior audiência em um único dia do Globoplay , contabilizando quase 2 milhões de horas de consumo. Com 50 episódios no total, o folhetim terá dez capítulos revelados a cada duas semanas.