Giovanna Antonelli e Tainá Müller fizeram par romântico na novela Em FamíliaReprodução/TV Globo

Publicado 28/10/2021 14:59

Rio - Giovanna Antonelli usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), para relembrar um momento marcante de sua carreira. A atriz compartilhou um trecho da novela "Em Família" (2014), escrita por Manoel Carlos, resgatando a cena em que sua personagem, Clara, se casa com Marina (Tainá Müller), com direito ao beijo que o casal troca para celebrar a união.

fotogaleria

Na legenda da publicação, a artista lembrou os seguidores da série documental "Orgulho Além da Tela", recém lançada no Globoplay, com o objetivo de resgatar personagens das novelas da TV Globo que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. “E claro que Clarina não podia ficar de fora!", brincou com a união dos nomes das personagens.

"Amo essa cena marcante de ‘Em Família’ com minha parceira Tainá Müller, obrigada Maneco por esse presente. Representatividade, amor e respeito é tudo que precisamos na vida e na arte”, declarou Giovanna.

Confira a publicação: