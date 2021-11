Maraisa se manifesta após falecimento de Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 06/11/2021 10:39

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, pediu forças para lidar com a morte da amiga, Marília Mendonça. Em publicação compartilhada no Twitter, neste sábado (06), a cantora emocionou os internautas com a mensagem.

"Senhor, dai-me força porque sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor, me sustente para que eu seja fortaleza aos que referenciam de mim." Em outra publicação, Maraisa definiu a amiga. "Nosso infinito na eternidade."

A dupla Maiara e Maraira integrava o projeto "Patroas" ao lado de Marília Mendonça. As cantoras planejavam uma grande turnê para 2022, intitulada "Festa das Patroas", que iria percorrer as principais capitais do Brasil, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Nas redes sociais, os fãs mandaram mensagens de apoio para Maraisa. "Seja forte e corajosa", disse uma seguidora. "Ecoe o seu canto por todos os cantos. Ela amava vocês, eram parte dela. Tenha certeza que ela está olhando por vocês com muito amor, gratidão, respeito e prazer em conhecê-las. Que Deus proteja vocês e nós te amamos", escreveu outra.

