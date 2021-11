Marília Mendonça - Reprodução/GloboNews

São Paulo - Dona Tereza, avó da cantora Marília Mendonça e mãe de Abicieli Silveira Dias Filho — que era assessor e tio da artista—, comentou sobre a dor da perda dos familiares, ocorrida em acidente aéreo nesta sexta-feira em Caratinga (MG). "Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era o companheirão dela no trabalho. Perdi ele e perdi a neta também", lamentou, em entrevista à GloboNews.

A avó, de 78 anos, também relembrou o cuidado que Marília tinha com ela e, apesar do luto, enviou uma mensagem de força aos fãs da rainha da sofrência. "Era uma pessoa maravilhosa, pessoa meiga, menina boa. A mãe corrigia muito os filhos dela, soube criar os filhos. Ela me chamava de 'vozinha', falava: 'Mãe, você já fez a compra da minha vozinha? Prestou atenção no que a minha vozinha está precisando?'. Ela tinha o maior cuidado comigo", recorda.

"Teve uma carreira muito bem feita, muito maravilhosa. Que Deus coloque ela em um lugar muito maravilhoso também. Que eles acalmem o coração, um beijo para eles, um abraço e força para vencermos essa tristeza."

Velório

Os corpos de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga (MG) na madrugada deste sábado.

Marília e seu tio Abicieli serão velados juntos, neste sábado, no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. A assessoria da cantora informou que o velório será aberto ao público e será realizado entre 13h00 às 16h00. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas compareçam ao local.