Samantha divulga primeiro clipe como cantora Reprodução/Youtube

Publicado 25/11/2021 15:05

Rio - Samantha Schmütz é conhecida pela carreira de atriz, já participou de competições musicais na televisão e agora estreia como cantora. Nesta quinta-feira (25), a artista lançou o clipe de "Edifício Brasil", sua primeira música. Conhecida por comentar política e fazer críticas sociais nas redes sociais, Samantha também trouxe esse lado ativista para a música e no vídeo relembrou casos brasileiros relevantes, como a morte do menino Miguel.



"Edifício Brasil" é uma parceria de Samantha Schmütz com Tropkillaz. É a primeira música lançada pela artista, mas que faz parte de um EP com estreia prevista para o próximo ano. A letra tem um forte posicionamento e Samantha critica o capitalismo, o racismo e o "desgoverno", como ela mesma diz na canção.

"Não me entendo com o sistema" é o primeiro verso cantado pela artista. As críticas sociais também estão presentes no clipe. Algumas das cenas mais emblemáticas são homens de terno, ou "bandidos bem-vestidos" como canta Samantha, manuseando dinheiro e também um homem agredindo uma mulher que usa uma camiseta escrita "Maria da Penha".

No clipe, a artista também faz uma referência à morte do menino Miguel. Em uma cena, uma mulher branca com uma camiseta em que está escrito "patroa" está no elevador com um garoto negro, vestindo uma camiseta estampada com a palavra "anjo". Ela deixa a criança sozinha no elevador, mas ao contrário do que aconteceu na vida real, Samantha Schmütz resgata o menino e o entrega para a mãe.