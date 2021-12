Gabi Martins - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2021 13:42 | Atualizado 01/12/2021 13:56

Rio - A ex-BBB Gabi Martins fez uma festão antecipado para comemorar seu aniversário de 25 anos na noite desta terça-feira. Porém, o momento que era para ser de celebração, também teve um certo mal-estar. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", o namorado de Gabi, o cantor Tierry, teria ficado irritado ao ser impedido de pedir a namorada em casamento durante festa.

Ainda de acordo com a colunista, a justificativa do empresário de Gabi é que o objetivo do evento era para divulgação do novo EP da sertaneja e, caso houvesse o pedido, tiraria o foco do projeto. O cantor, que ficou bem irritado, acabou indo embora mais cedo.