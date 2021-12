Maiara e Maraisa - Divulgação/TV Globo

Publicado 31/12/2021 12:15

Rio - A cantora Maiara emocionou a web ao deixar uma mensagem de aniversário para a irmã gêmea, Maraisa. Nesta sexta-feira, as cantoras, que formam uma das principais duplas sertanejas do país, completam 34 anos de vida. No vídeo, Maiara aparece fazendo cafuné em Maraisa.

"Ela é meu lado mais forte. Ela é a mulher mais guerreira que eu conheço. Ela é a certeza de que eu posso rodar o mundo e nunca estarei sozinha. Deus foi muito bom de ter feito outra de mim para me dar suporte. E ele também sabe que sem você eu não vou nem na esquina. Que a gente nunca desista dos nossos sonhos. Que esses 34 anos tenham sido só o start para uma nova etapa de muitas vitórias na nossa vida", começou Maiara.

"Que tudo até aqui tenha sido aprendizado, lição de superação, força, responsabilidade e nos tenha dado maturidade pra atingir um plano maior. Olha o tanto que evoluímos e construímos, né, irmã? E olha o tanto que ainda podemos evoluir! Que a gente nunca perca a fé, a esperança de seguir nossa missão! Que em 2022 seja o ano das nossas vidas", continuou.

"Quero dizer que você é a mulher que eu mais admiro na vida. Dizer que é a que eu mais amo já é clichê! Obrigada minha mãe por ter me dado esse grande presente! Me sinto abençoada e muito grata! Já valeu minha vida ter nascido com você", finalizou a cantora