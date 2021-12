Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha - Reprodução/Instagram

Maria Antonieta de Las Nieves, a ChiquinhaReprodução/Instagram

Publicado 31/12/2021 10:26 | Atualizado 31/12/2021 10:29

Rio - Após revelar que contraiu Covid-19 , a atriz Maria Antonieta de Las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha do seriado "Chaves", usou as redes sociais para acabar com os boatos de que estaria morrendo. Aos 71, a estrela mexicana gravou um vídeo para agradecer o apoio dos seguidores.