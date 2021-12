Xanddy - Reprodução Internet

XanddyReprodução Internet

Publicado 31/12/2021 15:37 | Atualizado 31/12/2021 17:53

Rio - Diagnosticado com covid-19 na última quarta-feira, Xanddy, de 42 anos, terá de passar o Réveillon isolado. O vocalista do Harmonia do Samba gravou um vídeo, nesta sexta-feira, para dizer que não poderá passar a virada do ano agarradinho com a esposa, Carla Pérez.

fotogaleria

"Continuo aqui isoladinho, mas está tudo bem. Estou me sentindo muito melhor. Praticamente normal já. Acabei de tomar o meu cafezinho porque tem que ser assim. Não posso ficar por aí comendo em outros lugares", começou ele.

Ele aproveitou para falar que a esposa não contraiu o vírus. Por isso, eles devem permanecer separados. "Carla está ótima. O exame dela deu negativo. Ela continua se preservando. Cuida de mim, mas se preservando... Apesar de eu estar aqui isolado, estou muito bem acompanhado, olha essa vista incrível. Acompanhado da natureza e da presença de Deus. Feliz Ano Novo para vocês", completou ele, mostrando o visual da janela panorâmica de seu quarto.

Shows cancelados

Por testar positivo para a covid-19, os shows do Harmonia do Samba foram cancelados neste final de ano. "A banda Harmonia do Samba informa que, nesta quarta-feira (29/12), o cantor Xanddy testou positivo para o CORONA VÍRUS (COVID-19). Com sintomas leves, o artista descobriu a contaminação após realizar teste RT- PCR para cumprir a agenda de shows do fim de ano, que iniciaria amanhã (30/12). Por este motivo, todas as apresentações do cantor e sua banda Harmonia do Samba, previstas para esse período, serão CANCELADAS / ADIADAS", disse parte da nota oficial.