Maiara e Maraisa no ’Só Toca Top’Globo/Fábio Rocha

Publicado 31/12/2021 17:44 | Atualizado 31/12/2021 17:45

Rio - Os nomes de Maiara e Maraisa voltaram aos assuntos mais comentados da web na tarde desta sexta-feira, data em que as gêmeas comemoram 34 anos. Mas o motivo foi outro: um vídeo do show da dupla em Guarapari, no Espírito Santo, na noite desta quinta-feira, no qual Maraisa disse que a irmã merece "coisa melhor".

fotogaleria

A declaração da cantora aconteceu após uma fã entregar uma faixa para Maiara, na qual dizia: “Ela não tem noção do quanto ela é linda”. Maraisa fez questão de corroborar com o significado deixado pela fã. "Eu não falo sozinha, não. É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você merece coisa melhor em sua vida", disse ela no palco, levando Maiara às lagrimas e os fãs aos aplausos. Confira:

“Não sou só eu, é todo mundo falando. Você merece coisa melhor na sua vida”@Maraisa nunca erra, patroa demaisss pqp!!!! pic.twitter.com/s88OuAnciL — ba || patroas até o fim!!! (@porvocesMeM) December 31, 2021

No entanto, ao completar 34 anos nesta sexta-feira, Maiara deixou claro que pretende abrir um novo ciclo em sua vida. "34 anos cheia de vida, de histórias, e de vontade de fazer acontecer... Em 2022 vocês vão ficar mais loucos ainda com a nova Maiara... Eu vou botar para acontecer! Eu vou ser feliz?! Vou! Eu decreto que 2022 vai ser o ano da minha vida! E vocês?! 'Aquele que te guarda não dorme. Sempre te livra do mal'", escreveu ela no Instagram.