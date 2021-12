Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento - Reprodução

Publicado 31/12/2021 15:01 | Atualizado 31/12/2021 15:30

Rio - Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira, para expor um comentário inapropriado de uma seguidora. Ao postar cliques viajando para Dubai, nos Emirados Arabes, na classe executiva da aeronave, a internauta disse que ela poderia estar viajando de primeira classe caso ainda namorasse humorista.

Sem titubear, a estudante condenou o comentário da pessoa e, depois, decidiu compartilhar sua opinião com os demais seguidores. No entanto, se arrependeu e decidiu apagar o print na sequência, mas já era tarde porque a imagem já estava circulando na rede.

“Que comentário feio! Você se sente melhor falando isso? Te faz mais mulher? Te acrescenta algo? Comentário baixo igual a você. Uma pena, né? Até porque você é mãe… Não sinto que esse tipo de coisa seja um bom exemplo para alguma criança”, respondeu Maria.

A seguidora não ficou quieta e deu uma tréplica. "Por que se sentiu tão ofendida com um simples comentário? Te ofendi ao dizer que você estaria em outra classe se estivesse viajando com Whindersson? Falei a verdade e não fui baixa. Quanto ao exemplo que sou para os meus filhos, não se preocupe. Deus não me daria os meus filhos se eu fosse uma pessoa tão desequilibrado como você. Ele sabe o que faz. Uma pena! Tão nova, tão bonita e vazia”, disse a mulher.

Foi aí que Maria decidiu compartilhar o print com todos e se posicionou. “E para fechar a noite, nem mesmo no Ano Novo eu tenho paz nas redes sociais. Ainda tenho que ler uma pessoa insinuando que Deus tirou o meu filho porque sou uma pessoa desequilibrada. As pessoas perderam completamente a noção do ridículo. Não queria expor, mas estou tão indignada com a audácia dessa mulher, que não me contive”, postou ela, que apagou o print das redes logo depois.