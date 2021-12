Ivete Sangalo em live do dia das mães - Reprodução / Internet

Publicado 31/12/2021 11:27 | Atualizado 31/12/2021 11:32

Rio - Ivete Sangalo, de 49 anos, virou assunto na web, nesta quinta-feira, após incentivar público a gritar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em show em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A apresentação aconteceu na quarta-feira e surpreendeu as redes sociais porque a cantora é conhecida por tomar posição neutra politicamente.

Em um determinado momento do show, o público gritava: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*". Ivete, então, induziu os presentes a gritar mais alto. "Não ouvi, está baixinho", respondeu ela ao ouvir o coro dos fãs. A cantora chegou a dançar enquanto os espectadores protestavam contra o presidente. "Ele vai acabar escutando, de tão alto que foi", brincou Ivete, que recebeu aplausos dos fãs.

Confira vídeo que circula nas redes:

Ivete Sangalo dançando e incentivando a plateia a cantar mais alto 'Ei Bolsonaro, vai tomar no c*'. pic.twitter.com/J7Qgrt4CSk — PAN (@forumpandlr) December 30, 2021

Postura da cantora baiana surpreendeu a todos já que ela é conhecida por não se posicionar politicamente. Há alguns meses, Ivete chegou a ser chamada de "isentona" pelos internautas por não criticar a falta de combate à pandemia pelo governo federal.