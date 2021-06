Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Ivete SangaloReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:45 | Atualizado 22/06/2021 12:59

Rio - Conhecida por não emitir opiniões políticas, Ivete Sangalo se posicionou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira. A postagem aconteceu após sucessivas cobranças dos fãs por um posicionamento oficial da cantora contra o atual governo. Nesta segunda-feira, Ivete chegou a ser critica ao fazer um post "isentão" e a web apontou indireta de Anitta para a cantora baiana.

fotogaleria

Publicidade

"Meus zamuris, entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que eu acredito. Esse que governo que aí está não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir", começou Ivete.

"E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora, vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização que são: o uso de máscaras, higienização, vacinas, e o que mais necessário for", continuou a cantora.

Publicidade

Antes de finalizar, Ivete ainda pontuou o desejo de que a vacinação alcance todos os brasileiros. "Então, que possamos nos vacinar. Eu sou a favor da vacina para todos", finalizou ela.