Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Graciele LacerdaReprodução/Instagram

Publicado 31/12/2021 16:21 | Atualizado 31/12/2021 16:22

Rio - A musa fitness Graciele Lacerda, de 41 anos, arrancou suspiros dos seguidores no último dia do ano ao compartilhar fotos de biquíni dentro do mar do Espírito Santo. Na cidade de Guarapari, a noiva de Zezé di Camargo posou para as lentes da câmera e mostrou a cintura fininha.

fotogaleria

"Aquele banho de mar pra fechar o Ano com a energia renovada!! Que venha 2022", postou Graciele na legenda da publicação desta sexta-feira. Os seguidores, claro, deixaram elogios na publicação sensual. "Maravilhosa", ponderou uma fã. "Linda", escreveu outra pessoa. "Com todo respeito, você é muito linda, respeito muito o Zezé, sou fã dele", destacou outro.