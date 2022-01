Solange Couto como Dona Jura - Divulgação

Publicado 27/01/2022 09:25 | Atualizado 27/01/2022 10:10

Rio - Solange Couto, de 65 anos, interagiu com os fãs nesta quarta-feira e falou sobre vida amorosa. Ela confirmou separação de Jamerson Rodrigues, que aconteceu no início deste mês após 12 anos de união, e falou sobre uma nova fase.

"Estou solteira, mas não sozinha. Estou na pista", disse Solange, que ainda respondeu um seguidor sobre já ter encontrado um novo amor. Ela garantiu que quer "sossego". "Não achei porque não estou procurando nada. Estou querendo paz, sossego. Me olhar mais, fiquei muito tempo sem me olhar direito", desabafou a atriz.

Solange e Jamerson já haviam anunciado a separação no início de 2021 em um longo texto da atriz nas redes sociais. Mas, cerca de seis meses depois, eles anunciaram que deram uma nova chance para o amor. Ela chegou a voltar a morar com o amado. No entanto, a nova reconciliação durou apenas meses.