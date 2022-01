Suzana Alves - Reprodução/Instagram

Suzana Alves Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2022 12:06

Rio - Suzana Alves, eterna intérprete da personagem Tiazinha, abriu o jogo sobre a relação da carreira de atriz e vida cristã. Evangélica há mais de 20 anos, ela disse que se recusa a fazer cenas de beijo e nudez, recorrendo ao trabalho de dublês em cenas mais quentes. A artista contou ainda que conversa com o marido, o ex-tenista Flavio Sarettta, antes de aceitar qualquer papel.

fotogaleria

"Hoje fico à disposição de Deus e não aceito nenhum trabalho sem falar antes com o meu marido. Não é 'tudo me convém'. Deixo de fazer muitas coisas porque eu não acredito. O nu, o beijo de língua, eu não faço. Por isso que eu faço poucos trabalhos", disse em entrevista ao canal de Karina Bacchi, no YouTube

"Quando você está fazendo um trabalho, não existe um arrepio, não é carnal. É trabalho. O que vale é a intenção do coração. É óbvio que eu tenho meu limite físico. A gente teve um dublê agora, numa cena que eu tinha que beijar muito, nós tivemos dublê. Nem uma vez eu beijei. A gente beija na bochecha, e a pessoa está achando que estamos beijando na boca", continuou.



Suzana ainda relembrou a vez que mordeu a língua de um ator famosos no início da carreira. "Foi uma falta de respeito. Hoje, ele, um excelente ator, me respeita de uma forma que ele abaixa a cabeça quando me vê", contou ela, que já tentou abandonar a profissão por causa da religião.

"Mas fazendo o processo de criação das personagens, descubro que amo isso. Deus sabe que no fundo é uma autossabotagem de querer não estar mais no meio artístico. No fundo, nasci para ser artista, nasci para brilhar, e tenho e devo encarar essa realidade. Porque é essa a minha missão: brilhar à luz dele. Onde ele me colocou desde criança. Esse entendimento, estou tendo agora, de aceitar mais, de dar mais entrevistas. Vira e mexe eu dou uma surtada, tenho minhas crises, porque somos seres humanos", ponderou.

"Coisa demoníaca"

"Tenho tanto nojo da minha 'Playboy'. O mal trabalhou de um jeito ali, olha que sem noção, que ridículo, gente, eu tenho nojo, nojo, nojo!. O meu (ensaio) foi especial de Natal, nascimento de Jesus. Que absurdo! Com chapeuzinho de Mamãe Noel, que coisa demoníaca, gente. Eu tenho nojo, raiva desse momento, juro!", disse a loira.