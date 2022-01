Cantora gospel Ludmilla Ferber morre aos 56 anos - Reprodução Internet

Publicado 27/01/2022 11:00 | Atualizado 27/01/2022 13:42

Rio - Famosos, amigos e familiares usaram as redes sociais para lamentar a morte da pastora e cantora gospel Ludmila Ferber. A artista lutava contra um câncer de pulmão, com metástase no fígado e nos ossos. Ela foi diagnosticada com a doença em 2018.

Joelma relembrou a parceria com Ludmilla. "Minha amiga, nunca esquecerei o dia que subi ao palco pela primeira com você! No DVD de 15 Anos da Banda Calypso, Deus te usou pra me abençoar com um dos maiores presentes da minha vida: libertação. Ainda me pego pensando nisso e sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter te falado isso várias vezes. Você está comigo todos os dias nas suas canções. Serei eternamente grata! Sua missão foi cumprida. Te amo", completou.

Já a cantora Fernanda Brum destacou a amizade entre elas. "Meu amor, minha dor, minhas orações, minhas lágrimas, meu grito da alma, minha saudade. Mila, minha amiga, meu coração. Você foi, você é, nossa amizade, seu ministério. São tantas histórias e lembranças que não cabem num post, numa foto. Temos uma vida e um legado. Eu amo você, o que você deixou de aprendizado. Sua vida foi exemplo e esperança. Minha gratidão a Deus pelos momentos que vivemos, que ministramos juntas", declarou.

José Antonio Lino, ex-marido de Ludmila, também se despediu pelo Instagram ao postar um clique antigo. Nada é mais desconcertante que a morte. Um caminho simples para uns, inexplicável para outros, Triste para todos… Obrigado por tudo que construímos juntos… Obrigado pelas 3 lindas filhas… Obrigado por nossa última conversa… Siga em paz… Que o Senhor te receba em seus braços", postou ele, que ainda compartilhou um trecho da Bíblia.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lamentou a perda e se solidarizou com fãs e familiares. "Tenho certeza que essa música vai renovar as suas forças para continuar a jornada... mas lembre-se, busque a Face de Deus!! Dele vem o nosso fôlego de vida!’ Meus sentimentos aos amigos, familiares e a enorme legião de fãs da pastora Ludmila Ferber", escreveu.

O governador Claudio Castro (PL) também divulgou uma nota de pesar. "Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.’ Para nós que acreditamos na ressurreição, a morte é o retorno para casa, perto do Pai. Deixo minhas condolências aos amigos e familiares da pastora Ludmila Ferber. Que Deus traga conforto neste momento", disse.