Cantora Iza - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022 08:50 | Atualizado 01/02/2022 08:56

Rio - A cantora Iza, de 31 anos, subiu a temperatura da web ao rebolar muito em um vídeo postado na noite desta segunda-feira. No registro, ela faz coreografia criada por um fã para a música "Sem Filtro" usando apenas um biquíni estampado e boné preto.

"1) Amei tanto ver vocês fazendo a coreografia do @gonzastrigui que resolvi fazer também. 2) Já voltei, mas vocês vão ter que me aturar postando Maldivas até 2025", publicou ela na legenda. Recentemente, a cantora curtiu dias de descanso ao lado do marido, o produtor musical Sergio Santos, nas Ilhas Maldivas e compartilhou cliques de tirar o folego.