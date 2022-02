Atriz Emanuelle Araujo se casa em cerimonia intimista; confira fotos!

Rio - A atriz e cantora Emanuelle Araujo usou o Instagram nesta quarta-feira para compartilhar fotos do casamento com o modelo Fernando Diniz. A cerimônia intimista aconteceu na terça-feira, em um pousada da Praia de Arempebe, na Bahia, e contou com poucos convidados devido a pandemia da covid-19.

Sorridente, Emanuelle usou um vestido elegante e fora do tradicional assinado pela estilista Michelly X, que contava com franjas e bordados. Dentre os convidados famosos, os amigos Luís Miranda, Andréia Horta, Paula Burlamaqui e Luana Martau.

"Obrigada minha mãe yemanja. Te amo, meu amor, Fernando Diniz", escreveu a atriz, que está em cartaz com o espetáculo Chicago em São Paulo. "Foi Especial, foi lindo, foi mágico, foi emocionante. Abençoado nesse mar da Bahia, na Alvorada de Iemanjá. O dia do meu SIM mais convicto em minha vida. Te amo, meu amor, para todo e sempre", postou o modelo.



Uma publicação compartilhada por Fernando Diniz (@nandodiniz)





