Mumuzinho e a mulher, Thainá FernandesBeatriz Damy / Agnews

Publicado 03/02/2022 11:35

Rio - O cantor Mumuzinho participou do podcast "Bulldog Show" e relembrou o período em que ficou separado da mulher, Thainá Fernandes. Os dois se casaram em 2019 e ficaram um mês separados. No bate-papo, Mumuzinho confessa ter "extrapolado" e comemora a reconciliação.

"Eu estava em um momento muito acelerado. Eu ia para o escritório e ficava bebendo, chegava tarde [em casa]. Eu dei uma extrapolada, dei uma surtada não com as pessoas, mas comigo mesmo. Eu meio que esquecia ela e a deixava de lado, passando a ver outras coisas", explicou Mumu sobre a separação.

"A família dela é toda de Santos e ela começou a se sentir sozinha. Chegou uma hora que ela bateu na GH [Music Produção Musical] e estava rolando uma resenhazinha, música e coisa e tal. Esquece, deu ruim", completou.

"Nunca sai de um lugar tão rápido em tão pouco tempo. Foi aí que ela falou: 'não quero mais ficar, pra mim não dá mais, você está vivendo outra coisa'. Ela foi embora, separou. Fiquei um mês sozinho, foi bem difícil, mas depois a gente conversou e eu reconheci meus erros. Graças a Deus consegui retomar o casamento e estamos felizes", comemorou.

O cantor também celebrou o bom convívio com a ex, Mirella, mãe de dois dos seus três filhos. "Eu só tive uma mulher no passado, que me conheceu pobre, duro, canela russa, começando a minha vida, e foi a Mirella. Não sei o que essa garota viu em mim, porque o bicho aqui era estranho. Ela, patricinha de Padre Miguel, gostou do negão e me deu dois filhos. Hoje ela é minha amiga, minha parceira. Estava na casa dela esses dias com o marido, tomando banho de piscina. A gente se dá muito bem", garante.

"É mais do que justo eu honrar o que ela foi na minha vida. Ela me deu os dois maiores sucessos da minha vida, não foi nem a minha música, meus filhos são os meus sucessos, minha continuação de vida. Não tenho como mensurar o respeito e o carinho que eu tenho por ela, que vai muito além de fama, sucesso e dinheiro. Hoje ela tem esse papel muito importante e minha atual esposa sabe que muito das coisas que eu sou hoje, ela me ajudou nesse processo. Se hoje eu moro bem e tenho um bom carro, foi ela que contribuiu para isso. Não é que eu tenho que levar isso pro resto da vida, mas o meu papel eu já cumpri. Agora ela está seguindo a vida dela e eu a minha", explicou.

E Mumu afirmou que não há ciúmes entre Thainá e Mirella. "A única coisa chata é que o marido dela canta pra caralh*, só que ele canta gospel. Eu falei pra ele: 'não quero você cantando na frente dos meus filhos'. Porque eu sou referência de cantor pra eles, o padrasto não pode cantar mais que o pai", brincou.