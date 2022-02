Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2022 08:45 | Atualizado 11/02/2022 08:47

Rio - Deolane Bezerra curte férias na Bahia e aproveitou para renovar o bronzeado em uma piscina. De biquíni amarelo, a advogada posou para as lentes da câmera e subiu a temperatura da web. A viúva de MC Kevin recebeu elogios dos seguidores.

"Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão", escreveu ela, citando música do grupo de reggae Natiruts. Ela ainda acrescentou as hashtags "A Vida Me Fez Forte" e "Sem Filtro".

Os fãs da DJ e influenciadora, claro, deixaram comentários positivos. "Maravilhosa é ela", elogiou uma seguidora. "A mãe tá 'extourada'", publicou outra, relembrando um dos bordões da artista. "Muito linda essa mulher", afirmou uma terceira.