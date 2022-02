Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esperam seu primeiro filho - Reprodução Internet

Publicado 11/02/2022 10:52

Rio - A atriz Fernanda Vasconcellos anunciou, na manhã desta sexta-feira, que está esperando seu primeiro filho, fruto do casamento com Cássio Reis. Esse é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2013. "Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente lei: grávida escrito no visor. Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente", escreveu a atriz na legenda da imagem.

Cássio Reis também comemorou nas redes sociais. "Que emoção é descobrir uma nova vida de um jeito preciso, com segurança e confiança. Estamos grávidos! Agora sonhamos com novas histórias pra contar através de outro coração", escreveu o ator, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto do extinto casamento com Danielle Winits.

Entre idas e vindas, Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos estão juntos desde 2013. "É muito bom se reconhecer no outro. Estamos namorando, sim. Estou muito feliz", disse na ocasião. Em 2015, eles passaram por uma breve separação mas reataram rapidamente.