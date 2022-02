Ex-BBB Arthur Picoli surge abalado após ter imagem associada a caso de estupro - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 14:53

Rio - O ex-participante do "BBB 21" Arthur Picoli surgiu abalado em seus Stories do Instagram, na tarde desta sexta-feira (18), ao falar sobre uma situação tensa. O crossfiteiro fez um longo desabafo após ter sua imagem associada a um caso de estupro em postagem do jornal "Folha do ES".

Em publicação nas redes sociais do veículo capixaba, que já foi deletada, aparecia uma foto do ex-BBB com o seguinte título: "Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola". No entanto, o link divulgado levava os seguidores para uma matéria relacionada à vida amorosa de Arthur.

Após ser avisado sobre a postagem em questão, o influenciador chorou em uma sequência de vídeos em que fala sobre o caso: "Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças, e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", começou.

"Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, e o link, como sempre, falava sobre a minha vida amorosa - que não diz respeito a ninguém - e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal... Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso", declarou o ex-brother.

Arthur, que está em São Paulo à trabalho, pediu mais respeito e ainda revelou que chegou a receber ameaças de pessoas que descobriram sua localização: "Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não", lamentou o rapaz de Conduru, no Espírito Santo.



A assessoria do ex-BBB criticou o veículo em posicionamento divulgado também pelo Instagram: "Já solicitamos a retratação sobre a notícia e repudiamos qualquer tipo de fake news. Sabemos da responsabilidade que o jornalismo sério tem e o mínimo que esperamos é que uma notícia, manchete e suas respectivas fotos sejam checadas antes da publicação".

Após a repercussão da postagem equivocada, o jornal "Folha do ES" publicou uma nota em que afirma ter ocorrido um problema em seus sistemas, o que teria causado a troca de títulos nos Stories do Instagram. "Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Pícoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas pelo acontecido", diz o comunicado.