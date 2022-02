Celso Portiolli - Reprodução

Celso PortiolliReprodução

Publicado 18/02/2022 14:43

Rio - Celso Portiolli, de 54 anos, dividiu com os seguidores um vídeo no hospital onde realiza um tratamento para o câncer na bexiga descoberto no ano passado. O apresentador do SBT agradeceu o apoio dos fãs.

fotogaleria "Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao doutor Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa", disse.

O apresentador ainda contou detalhes do seu retorno aos programas ao vivo. "Está tudo bem, tudo tranquilo. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do 'Comprar é bom, Levar é melhor'. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso 'Domingo Legal' ao vivo", finalizou.

Celso Portiolli revelou seu diagnóstico no dia 28 de dezembro de 2021. Na ocasião, o apresentador contou que já havia passado por uma cirurgia. "Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já 'deu' certo!", disse na época.