Adriano Imperador vive affair com estudante de 21 anos - Reprodução Internet

Adriano Imperador vive affair com estudante de 21 anosReprodução Internet

Publicado 18/02/2022 12:24 | Atualizado 18/02/2022 12:31

Rio - O ex-jogador de futebol Adriano Imperador, que acabou de completar 40 anos, está vivendo um romance com a estudante Céu Oliveira. A informação é do "Extra". O craque chegou a postar uma foto com a jovem no Instagram, mas parece ter se arrependido e apagou a imagem logo depois.

fotogaleria

Céu, no entanto, postou a foto nos Stories e ainda colocou um coração na legenda. Há cerca de um mês, rumores davam conta de que Adriano Imperador estava tendo um affair com a musa fitness Poly Dourado, mas parece que a fila já andou.