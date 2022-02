Mayara Magri e Lauro César Muniz estão namorando - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2022 08:48 | Atualizado 18/02/2022 09:36

Rio - A atriz Mayara Magri, de 59 anos, está namorando o autor de novelas Lauro Cesar Muniz, de 84. Os dois apareceram juntos pela primeira vez em uma foto postada nas redes sociais durante um encontro que aconteceu na casa da atriz, em São Paulo.

A notícia do namoro entre a atriz e o autor havia sido dada pelo "Extra" em novembro do ano passado. Eles estão juntos desde março de 2021, mas mantiveram alguns meses de discrição sobre o relacionamento. O autor foi casado por quase duas décadas com Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno, que morreu em 2020 vítima da covid-19.

Mayara Magri e Lauro César Muniz trabalharam juntos em "O Salvador da Pátria" e "Roda de Fogo". A atriz foi casada com o diretor Herval Rossano, que morreu em 2007. Ela também namorou Flávio Galvão por cinco anos. O namoro chegou ao fim em 2017.