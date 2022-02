Paulinha Abelha é transferida de hospital - Divulgação

Publicado 18/02/2022 09:05

Rio - A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, da banda Calcinha Preta, foi transferida para o Hospital Primavera, em Aracaju, no fim da noite desta quinta-feira, para realizar novos exames renais, diz a assessoria da artista. Fãs e amigos se reuniram em frente à unidade hospitalar para acompanhar a transferência e fazer uma corrente de oração.

Paulinha estava internada no Hospital da Unimed desde o dia 11 de fevereiro depois de ser diagnosticada com um problema nos rins. "O quadro dela é um pouco complicado, mas não é desesperador", disse a irmã de Paulinha, Carla Veiga, nas redes sociais.

Relembre o caso

Paulinha Abelha foi internada no Hospital da Unimed, em Aracaju, no dia 11 de fevereiro depois de voltar de uma turnê do Calcinha Preta, em São Paulo. A internação foi para tratar problemas renais, mas na ocasião a causa ainda não havia sido divulgada.

No dia 14, o estado de saúde da cantora piorou e ela foi transferida para a UTI. A vocalista do grupo também começou a fazer diálise. Na tarde de quinta-feira, um boletim médico anunciou que Paulinha estava em coma e por causa da instabilidade neurológica, não tinha condições clínicas suficientes para a transferência. No final da noite, a situação mudou e a transferência foi realizada.