Fátima Bernardes e mais famosos prestigiam lançamento de livro de Edney Silvestre

Rio - O jornalista Edney Silvestre reuniu um verdadeiro time de famosos no lançamento de seu novo livro, "Pequenas Lembranças", em uma livraria no Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira.

Famosos como Fátima Bernardes, Sandra Annenberg, Ernesto Paglia, Hélter Duarte, os atores Paulo Rocha e Eriberto Leão, Selminha Sorriso, entre outros, prestigiaram o evento.

Em sete contos e duas novelas, "Pequenas Lembranças" remonta momentos marcantes dos últimos 150 anos da história do Brasil. Edney também fala sobre a violência de hoje em dia, da pandemia da covid-19 e recorda dois personagens de um livro anterior, "Vidas Provisórias".



