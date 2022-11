Rolando Boldrin e Marcius Melhem - Reprodução Internet

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta quarta-feira, para lamentar a morte do cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin. O veterano morreu, aos 86 anos, em São Paulo, vítima de "insuficiência respiratória e renal" e já estava internado no Hospital Albert Einstein há cerca de dois meses. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que esse era "um dia triste para a música brasileira".

"Dia triste para a música brasileira. O Brasil perde Rolando Boldrin, cantor e compositor responsável por apresentar a gerações de brasileiros nossa diversidade musical, em programas como Som Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu Lula.

O cantor Emicida falou sobre como Boldrin o influenciou. "Perdemos hoje também o gigante Rolando Boldrin, um gigante a serviço da cultura brasileira. Obrigado um milhão de vezes, mestre. Que a terra lhe seja leve. Eu assistia o 'Sr Brasil' e sempre acabava o programa rabiscando umas coisas sobre o interior de São Paulo, sonhando em ir lá um dia contar uns causos. Quando 'trampei' na Cultura, pude espiar umas gravações de cantinho ali escondido. Que programa maravilhoso. Grande perda", lamentou.

A jornalista Vera Magalhães disse que Boldrin era "um patrimônio do Brasil". "Um patrimônio do Brasil e um orgulho para nós da @tvcultura. Que acervo rico e histórico Boldrin construiu, dando espaço ao cancioneiro popular brasileiro, caipira e raiz com orgulho".

O humorista Marcius Melhem também compartilhou lembranças com o apresentador. "Sempre fui apaixonado por Rolando Boldrin. Desde quando criança ele me apresentou o Brasil. Fui acompanhando Rolando até o seu 'Sr. Brasil' na Cultura. Todo domingo de manhã eu mostrava às minhas filhas aquele brasileiro tão admirável na sua missão de 'tirar o Brasil da gaveta'. Um dia fui a São Paulo só pra assistir uma gravação dele. Peguei uma senha e a equipe dele fez a gentileza de me levar até esse gigante. Ganhei sua biografia autografada, um bate-papo inesquecível e a emoção de vê-lo contar causos e cantar ao vivo. Rolando, querido. Muito obrigado pela sua vida - que é sua obra. Mas, como você sempre disse dos que partiam… você 'se foi antes do combinado'".

O ator Marcelo Tas fez sua última homenagem ao amigo. "Meu amigo, 'cumpadi' caipira de @tvcultura se foi, contadô de causo extraordinário, figura doce e alma generosa e valente da arte brasileira. Viva Rolando Boldrin", escreveu.

