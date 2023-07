Laura Fernandez e Gui Deodato - Agnews

Laura Fernandez e Gui DeodatoAgnews

Publicado 04/07/2023 07:57

Rio - Ex-nora de Preta Gil, Laura Fernandez, de 25 anos, foi fotografada aos beijos com o jogador de basquete do Flamengo Gui Deodato, de 32, no estacionamento de um shopping na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. No local, os dois ainda trocaram alguns carinhos.

fotogaleria

Durante o passeio no estabelecimento comercial, Laura e Gui também não esconderam que estavam juntos e andaram de mãos dadas.

A influenciadora digital é mãe de uma menina de oito anos, fruto de seu relacionamento com Francisco Gil, filho de Preta Gil. Os dois se separaram em setembro de 2020. Francisco, atualmente, namora a modelo Emilie Rey.