Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 06/08/2023 08:32

Rio - Mariana Goldfarb dividiu com os seguidores detalhes da mudança de residência após o término do casamento com Cauã Reymond. No último sábado, a modelo de 33 anos registrou diversos cliques ao exibir seu novo quarto.

"Essa viagem sozinha veio junto de um processo meu muito profundo, de muito tempo, de autoconhecimento. Não tenham medo de estarem sozinhas, viajarem sozinhas e estarem na própria companhia. Se tem uma coisa que não senti nesta viagem foi solidão. O que eu senti foi plenitude, eu chorei, eu ri, mas eu estava na minha companhia, na minha presença, inteira em mim, e não tem nada que seja mais especial e transformador do que isso", desabafou.

"Eu cheguei aos 32 anos com a crença limitante de que tinha medo de ficar sozinha e ser considerada uma mulher de insucesso por estar sozinha, de como as pessoas iam julgar. Eu tive relacionamentos durante 18 anos consecutivos. Nunca fiquei solteira, e agora vejo que tinha tanto medo de estar comigo que estava sempre com um parceiro. Só que tenho descoberto tantas coisas ao meu respeito, boas e ruins, que amadureci tanto e vi que dou conta."