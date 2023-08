Zé Vaqueiro se pronuncia sobre saúde do filho - Reprodução/Instagram

Rio - Afastado das redes desde o dia 26 de julho por conta da saúde delicada de seu segundo filho , o cantor Zé Vaqueiro finalmente voltou ao Instagram para agradecer seus fãs pelo apoio neste momento difícil e explicar como o pequeno se encontra. Neste domingo (06), o artista revelou que o recém-nascido ainda não conseguiu sair da UTI, mas que seu quadro é estável.

"Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo com a minha família, principalmente com o Arthurzinho. O quadro de saúde dele é estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada e rara. Peço que continuem orando por ele lá na UTI porque eu acredito que Deus está no controle de toda essa situação", contou em seus stories. O caçula da família foi internado assim que nasceu, no dia 24, após ter sido diagnosticado com a Síndrome de Patau, uma malformação genética que ainda não tem cura.

O famoso ainda explicou que tinha ficado esse tempo afastado da internet porque ele vinha se dedicando a dar apoio e cuidar de sua família: "Esse momento pedia isso, essa dedicação com a minha família. Pra estar perto e dar forças a eles, porque como pai e marido eu também tenho essa responsabilidade", declarou.

Usuários da web se sensibilizaram com a condição do pequeno e elogiaram a decisão do cantor. "Fãs são importantes, mas família (a família que a gente ama e quer por perto) em primeiro lugar sempre", afirmou um internauta. "Sempre te apoiei, Zé. Que Deus abençoe seu filho, meu parceiro", desejou outra. "Que bom que o Arthurzinho tá melhorando!", comemorou uma terceira. "Falou as palavras certas! Deus está no controle de tudo, ele vai ficar bem", tranquilizou mais uma.