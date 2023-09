Rafa Kalimann posa estilosa antes de embarcar para a Itália em aeroporto do Rio

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, esbanjou estilo ao ser vista no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na noite desta sexta-feira. Antes de embarcar para uma temporada no exterior, a ex-BBB mostrou simpatia ao posar para fotos, exibindo o look em que combinou um terninho cinza e uma camiseta branca.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora revelou aos fãs que está a caminho da Itália, onde participará do Festival de Cinema de Veneza, e, depois, seguirá, para Nova York, nos Estados Unidos. "Esta semana vai ser uma loucura boa. Serão dois destinos opostos. Vai juntar trabalho e diversão com amigos. O primeiro destino, fui lá uma única vez, há muitos anos, e não gostei. O segundo destino eu conheço muito bem. Estou indo para Veneza hoje, e depois vou para Nova York", contou ela, que já chegou a fazer intercâmbio na cidade norte-americana.

