Daniel Garcia, a Gloria Groove, é príncipe na festa de 15 anos da prima - Reprodução Internet

Daniel Garcia, a Gloria Groove, é príncipe na festa de 15 anos da primaReprodução Internet

Publicado 26/10/2023 10:21

Rio - Daniel Garcia, a Gloria Groove, foi o príncipe da festa de 15 anos de sua prima-sobrinha, Giovana. O artista postou nos Stories, do Instagram, o registro do momento em que dançou valsa ao som de "Um Mundo Ideal", versão em português da canção que faz parte do filme "Aladdin", da Disney.

fotogaleria

Daniel, inclusive, foi o responsável por cantar a parte masculina da canção. Assim, ele dançou valsa com a prima ao som de sua própria voz. "Hoje, um dia de muitas emoções. Fui príncipe na festa de 15 anos da Giovana, prima-sobrinha, que vi nascer e crescer", escreveu o artista.