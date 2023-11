Danielle Witnis compartilha mensagem sobre ausência de André Gonçalves, confinado em ’A Fazenda’ - Reprodução / Instagram

Danielle Witnis compartilha mensagem sobre ausência de André Gonçalves, confinado em ’A Fazenda’Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 08:42 | Atualizado 06/11/2023 08:43

Rio - Danielle Winits, de 49 anos, despertou a curiosidade dos fãs após publicar uma mensagem afetuosa para o ex-marido, André Gonçalves, de 47, que atualmente está confinado no reality show "A Fazenda", da Record TV. A atriz, que anunciou o fim do casamento com o ator em agosto deste ano, compartilhou uma foto em que ele aparece ao lado de seu filho caçula, de 12 anos — fruto de seu antigo relacionamento com Cássio Reis —, e refletiu sobre a distância entre os dois.

"É que me fortalece dividir com vocês detalhes que guardo... Por acaso acordei muito cedo com barulho forte de sopro de vento. Entrou pela janela sem pedir consentimento, porque trazia com ele essa vida. Aqui tão de dentro. De quando eu revisito esse tanto de sentimento.. Que momento", iniciou Danielle, poética, na legenda do registro.

Na sequência, a atriz afirmou que Deus é o senhor do tempo e alegou que, mesmo distante de André, sente-se conectada a ele, apesar disso não ser suficiente. "Cuido, por nós, desse laço 100%. Te abraçamos de longe, mas não me contento. O infinito se constrói a passo lento… Resposta de Deus, senhor de todo tempo", finalizou ela.

Nos comentários da publicação, inúmeros fãs curiosos começaram a fazer perguntas. "Eles continuam juntos?", quis saber uma internauta. "Vão voltar?", questionou outra. "Creio que vão voltar", avisou uma usuária. "Torço para eles voltarem", assumiu uma das fãs do casal.