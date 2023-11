Luana Piovani e Ludmilla - Reprodução Internet

Luana Piovani e LudmillaReprodução Internet

Publicado 07/11/2023 07:43 | Atualizado 07/11/2023 07:44

Rio - A atriz Luana Piovani, de 47 anos, fez uma postagem nos Stories, do Instagram, criticando a cantora Ludmilla, de 28. "Vergonha alheia", escreveu Luana ao repostar o vídeo que viralizou e em que a artista tem problemas com o som durante a performance do hino nacional, no Grande Prêmio de Fórmula 1, em Interlagos. Ludmilla negou que tenha esquecido a letra e disse que houve uma "falha no som"