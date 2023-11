Ludmilla aponta falha em som durante sua apresentação na abertura da Fórmula 1 - Reprodução do Instagram

Publicado 06/11/2023 10:05 | Atualizado 06/11/2023 10:43

Rio - Ludmilla, de 28 anos, se manifestou, através do Instagram Stories, sobre a falha técnica que teve durante sua apresentação na abertura da GP de Fórmula 1, neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Responsável por cantar o hino nacional, a cantora disse que tirou a situação de letra e falou sobre o momento emocionante.

"Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito fod*! Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo", afirmou a artista.

Lud se apresentou ao lado de Miguelzinho do Cavaco na abertura da competição. Logo no início do hino não dava para ouvir o que a artista cantava. Os internautas, então, apontaram que ela tinha esquecido a letra e a compararam com a cantora Vanusa, que errou a letra do hino em 2009 durante uma apresentação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na época, a artista justificou o erro ao dizer que tinha tomado um remédio para labirintite antes do evento.

"A Ludmilla cantando o hino nacional parecia a Vanusa cantando. Simplesmente esqueceu o hino na primeira frase já", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Será que o microfone da Ludmilla falhou, ou ela esqueceu a letra do hino nacional brasileiro?", quis saber outro. "A "falha técnica" foi na boca de Ludmilla? Porque claramente se vê que ela para de mover os lábios", acredita uma terceira pessoa.

Hino do Brasil com Miguel Vicente no cavaquinho e na voz da cantora Ludmilla abrindo o GP de Sâo Paulo.#F1naBand pic.twitter.com/2yMkbOHor5 — Esporte Na Band (@esportenaband) November 5, 2023

Será que o microfone da Ludmilla falhou, ou ela esqueceu a letra do hino nacional brasileiro. #F1NaBand — Marcelo Rodrigues (@MRodriguez245) November 5, 2023

A "falha técnica" foi na boca de Ludmilla? Porque claramente se vê que ela para de mover os lábios. — José Fernandes VANCOUVER (@Jfernandesvan) November 6, 2023

Ludmilla homenageando a Vanusa com o hino nacional. pic.twitter.com/hwVMiJGFGP — Nikolas Ferreira | (@NikolasApoio) November 6, 2023