Felipe Neto Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 09:43

Rio - Felipe Neto, de 35 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar um registro em que aparece ao lado de sua suposta namorada, Juliane Carvalho, de 21. A foto foi publicada, inicialmente, pela influenciadora e repostada pelo youtuber, nos stories do Instagram, provocando alvoroço entre os fãs.

"Eu estou surtando, meu Deus! Juliane e Felipe Neto, eu não estava preparada!", escreveu uma fã através do Twitter. "Simplesmente perfeitos!", opinou outra. "Felipe Neto e Juliane se assumiram!", celebrou uma usuária. "O senhor Felipe neto e a senhorita Juliane vão pagar meu transplante de coração depois dessa foto, pois vou ter um troço de felicidade", acrescentou outra internauta, bem-humorada.

Os boatos de que os dois estariam vivendo um affair tomaram conta da web em meados do mês de junho, quando os influencers aumentaram sua interação nas redes sociais. Em um registro de um jantar, publicado por Juliane, em setembro, Felipe aproveitou para brincar com a influenciadora, indicando que os dois haviam passado o momento juntos. "Nem parece que amassou uma pizza de frango com catupiry como se fosse um copo d'água", escreveu o youtuber. Já em outra imagem, onde a influenciadora aparece de biquíni, ele aproveitou para elogiar: "Parece uma escultura que tinha que estar em uma praça".

TO SURTANDO MDS JULIANE E FELIPE NETO EU NAO TAVA PREPARADAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/HTZXz2yuYu — ؘ (@luacomentss) November 6, 2023