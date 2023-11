Paolla Oliveira - Anderson Borde / AgNews

Publicado 06/11/2023 08:58

Rio - Lázaro Ramos promoveu uma festa em um hotel no Largo do Boticário, na Zona Sul do Rio, neste domingo, para comemorar se aniversário de 45 anos, completados na última quarta-feira. O ator, que interpreta Mário Fofoca em "Elas por Elas", da TV Globo, recebeu vários amigos famosos na celebração.

fotogaleria

Entre os convidados estavam: Paolla Oliveira, Selton Mello, Regina Casé, Mateus Solano e a mulher, Paula Braun, Fernanda Rodrigues, Monique Alfradique, Paula Bulamarque, Kiko MAscaranhas, Vladimir Brichta, Juliana Alves e Angelo Paes Leme.