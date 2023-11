Sheron Menezzes comemora aniversário de 40 anos com a presença de famosos

Rio - A atriz Sheron Menezzes comemorou seu aniversário de 40 anos em um restaurante na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. A artista contou com o carinho do marido, Saulo, da mãe, Vera Lúcia Mancilha, e de muitos amigos famosos.

Grande parte do elenco da novela "Vai na Fé", que foi protagonizada por Sheron, prestigiou o evento. Foi o caso de Renata Sorrah, Caio Manhente, Luis Lobianco, Letícia Salles, entre outros.

Sheron também celebrou o novo ciclo nas redes sociais. "Acordei querendo escrever um texto lindo para o dia de hoje… um texto do coração, sobre como eu me sinto grata pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde. Sobre como eu me sinto feliz pelo ano que eu tive… um ano de muito trabalho, conquistas, sucesso, amor e renascimento! Um ano que me deu a oportunidade de nascer de novo pra entender e viver melhor! Aí pensei e decidi não escrever nada disso . Então eu só queria agradecer a mulher incrível que me tornei! Agradecer nunca ter desistido, ter insistido e muito, pra chegar até aqui desse jeitinho… saio dos 'inta' pra entrar nos 'enta' exatamente como sonhei! Agradecida, plena e muito, muito feliz! Viva eu!!", escreveu a atriz no Instagram.

