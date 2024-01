Fábio Porchat visita as Sete Maravilhas do Mundo Moderno - Reprodução Internet

Publicado 03/01/2024 10:44

Rio - O humorista Fábio Porchat postou, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece na Grande Muralha da China e contou aos seus seguidores do Instagram que com essa visita realizou o sonho de conhecer as Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

"Quando eu era criança, meu pai me contava histórias da mitologia grega pra eu dormir. Ele sempre falava das maravilhas do mundo antigo, me fez decorar as sete. Pensa a dificuldade que foi memorizar Mausoléu de Halicarnasso… Hoje eu realizei um sonho de criança: completei as sete maravilhas do mundo moderno", comemorou.

"E ainda de lambuja meti uma das antigas pra dentro, a Pirâmide de Gizé. Cada uma experienciei de um jeito diferente, acompanhado de pessoas diferentes e com idades diferentes. Curiosamente na primeira maravilha que fui (e a que mais visitei) eu não tenho uma foto! O Cristo. Preciso fazer aquela foto clássica lá na mão dele. Pai, inventa mais uma maravilha pra eu conhecer?", completou.

Pochat postou as fotos que tirou em Machu Picchu (Peru), Taj Mahal (Índia), Petra (Jordânia), Coliseu (Roma) e Chichén Itzá (México), além das Pirâmides de Gizé (Egito), uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

O humorista está curtindo férias na China com a namorada, Priscila Castello Branco.