Publicado 03/01/2024 09:26

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, compartilhou no Instagram Stories, nesta terça-feira, um texto com alguns de seus desejos para 2024. Entre eles estão: beijar, não ter medo de arriscar e realizar sonhos.

"Beijar, ver o mar, admirar a beleza das coisas, não ter medo de me arriscar, cuidar das minhas feridas, fazer dinheiro, não negligenciar a minha saúde, realizar mais sonhos. Estar com quem faz eu sentir [sic] que mereço ser amada e me retirar quando sentir necessidade, e abrir os meus braços pra chance de ser verdadeiramente feliz", diz a postagem.