Bianca Andrade chora ao elencar desafios de empreenderReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2024 10:28 | Atualizado 09/02/2024 10:29

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para desabafar com os seguidores sobre as dificuldades de empreender. A influenciadora, que está em meio a um intercâmbio, em Londres, não conteve as lágrimas ao falar sobre a pressão que enfrenta diariamente na vida de empresária.

"Eu não sei exatamente ainda o porquê de tudo isso que está acontecendo na minha vida, ao mesmo tempo tem tanta coisa boa e tanta coisa difícil, que faz com que eu me emocione assim desse jeito. Nós precisamos falar sempre dos nossos momentos difíceis, sabia?", iniciou a ex-BBB através dos stories do Instagram.

"Eu estou aqui vivendo essa fase [intercâmbio], muita gente me acompanhando, muita gente me vendo sonhar, me vendo realizar, me vendo com um filho maravilhoso, com uma carreira maravilhosa... Só que, cara, ainda assim tem dia que dói muito aqui dentro. Tem hora que é muito solitário o caminho de empreender e tomar decisões", lamentou ela, que é mãe de Cris, de 2 anos, fruto do antigo relacionamento com Fred Bruno.

Na sequência, Bianca contou que ao conversar com uma amiga empreendedora, percebeu que as duas compartilham a mesma sensação. "É muito desafiador! Eu fiquei pensando, quantas pessoas estão sentindo isso e não tem com que compartilhar?", ponderou.



"Comecei a desabar de chorar, porque é muita pressão que eu me coloco. Tem hora que eu fico muito bem, eu até estava conversando com Deus e falei 'como pode um coração tão sonhador e ao mesmo tempo sentir tanto as dificuldades, que assustam, demais!", confessou.

"Eu quero ser a melhor empreendedora, eu quero ser a melhor mãe, eu quero criar conteúdo e não procrastinar, eu quero muita coisa ao mesmo tempo, sabe", desabafou Bianca. Apesar de expor as dificuldades enfrentadas, a influencer fez questão de ratificar que é normal enfrentar momentos de altos e baixos e voltou a incentivar os seguidores a não desistirem de seus próprios sonhos.