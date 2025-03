Demi Moore e Bruce Willis - Reprodução do Instagram

Publicado 20/03/2025 08:57

Rio - Diagnosticado com demência frontotemporal, Bruce Wilis comemorou o aniversário de 70 anos, nesta quarta-feira (19), ao lado das filhas e da ex-mulher Demi Moore. Protagonista de "A Subsbtância", a atriz compartilhou mostrou alguns registros da celebração, no Instagram, incluindo uma foto ao lado do artista. "Feliz aniversário, Bruce Willis. Amamos você", escreveu ela na legenda.







Filha do ex-casal, Rumer Glenn Willis publicou em sua rede social um vídeo dos pais dançando. "Para o rei… eu te amo pai. Feliz aniversário de 70 anos".

Demi e Bruce, que foram casados de 1987 a 2000, também são pais de Scout e Tallulah. O ator tem mais uma filha, fruto da relação com a atual mulher, Emma Willis, Evelyn.

Estrela de "Duro de Matar" (1988), Bruce foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), em 2023. No ano anterior, ele já havia sido diagnosticado com afasia.







