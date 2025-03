Letícia Sabatella diz que seus cachorros foram colocados para adoção sem permissão - Reprodução de vídeo / Instagram

Letícia Sabatella diz que seus cachorros foram colocados para adoção sem permissãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/03/2025 08:15 | Atualizado 20/03/2025 08:35

Rio - Letícia Sabatella, de 54 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira (19), para fazer um apelo. No vídeo, a atriz explicou que precisou deixar seus cachorros de estimação, Bertoldo e Bebê, com uma amiga para cuidar da mãe, já que o outro tutor, o ator Daniel Dantas, estava com problemas de saúde. A atriz, então, afirmou que os animais foram colocados para adoção sem autorização e atualmente estão com outras famílias. Ela destacou que já entrou com medidas legais para recuperar a tutela, mas pediu o apoio dos seguidores "sem agressividade".

fotogaleria

"Peço ajuda de todos para que, sem agressividade, ajudem a mim e ao Daniel [Dantas] a recuperar nossos cachorrinhos Bertoldo e Bebê. Hoje fomos muito bem atendidos na Delegacia da Taquara, após as notificações extrajudiciais terem sido ignoradas. Estamos apoiados por advogada de direito animal e queremos que este equívoco e este sofrimento seja corrigido com muita justiça, respeito, responsabilidade e sensibilidade. Claro que o apoio de quem já acompanhava nossa caminhada com nossos filhotes caninos, perante os responsáveis por este equívoco podem ajudar a sensibilizar a todos para que o certo seja feito", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No vídeo, Letícia destaca que a adoção foi realizada sem que ela e Daniel, com quem vive um relacionamento desde 2019, soubessem. "Eu estava evitando ter que vir a público para fazer um apelo. Já estou tomando as medidas legais, mas, tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção sem que eu soubesse, sem que tivesse nenhum aval meu, nem mesmo do Daniel [Dantas], que é o outro tutor, por uma pessoa da nossa confiança, que fazia parte da rede de apoio dos bichinhos. Ela tomou essa iniciativa sem que nós autorizássemos isso. Eles foram adotados em uma feira, promovida por uma ONG no Rio".

Em seguida, a artista relatou que resgatou e cuidou os animais desde que eram filhotes, mostrando registros. "Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que eles cresceram e foram criados no abrigo, o que não é verdade. Eu tenho provas de que eles cresceram comigo, foi uma ninhada que eu resgatei de oito cachorrinhos, que eu tratei com muito carinho e eu mesma cuidei da adoção de cada um dos cachorrinhos, ficando apenas com dois. Sempre olhando no olho das pessoas que adoram, sempre conversando. E nesse momento, eu estou impedida de ter o contato com os meus cachorros. Porque não foi conversado com as famílias que eles eram cachorrinhos que tinham família, que tinham vínculos".



"E eles ficaram sobre uma guarda provisória com essa veterinária, no período que o Daniel estava se tratando de saúde e eu estou direto cuidando da minha mãe em Curitiba. Um deles [dos cachorros] se machucou e ela atendeu. [...] Eles tem um veterinário de prontidão, mas essa pessoa, amiga, veterinária, ela sempre conviveu com eles, sempre frequentou o sítio, sempre levou os cachorrinhos dela pra lá. Em outros momentos já tinha tomado essa iniciativa. Ela tem uma dívida pessoal comigo de um dano material que ela produziu. Enfim, ela sempre se oferece para cuidar dos cachorros porque é uma coisa que ela sabe fazer muito bem", continuou a atriz.



Por fim, Letícia afirma que a amiga admite que "ultrapassou limites" e que se "arrepende". No entanto, como os animais já foram adotados, não consegue "consertar" o erro. "Mas eu não sei porque ela ultrapassou esse limite. Ela mesma confessa que fez algo que se arrepende, não devia ter feito, mas não consegue mais consertar, porque eles estão sob a guarda de outras famílias. Eu estou apelando para as famílias. É lógico que estou tomando as medidas legais para reverter essa situação, porque é impossível eu ser impedida de ter o contato com meus cachorros. A alegação é de que tem crianças envolvidas que se apegam. Eles estão há alguns dias com os cachorrinhos. Não quero traumatizar criança alguma, convido elas a conviver com os cachorrinhos, a passar dias com eles, a ir no meu sítio para conviver com os cachorros, ficarem hospedados lá. Mas sobre a minha tutela. A história sendo contada de verdade. A gente confrontando esse erro, superando isso para o melhor para todos. É o que eu peço. Obrigada", finalizou a atriz.

Assista